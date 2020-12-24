

أبها 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واس

نفذت الفرق الرقابية النسائية التابعة لأمانة منطقة عسير أمس جولات رقابية للأسواق ومحلات التزيين والمساج النسائي والمشاغل في مدينة أبها، وذلك ضمن سلسلة الحملات التفتيشية المستمرة على المحلات التي تعنى بالصحة العامة.

وأوضحت الأمانة أن الحملات أسفرت عن إغلاق 7 منشآت مُخالفة تمارس العمل دون تصاريح رسمية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملات، وتدني مستوى النظافة في بعض المواقع، وضبط مواد مجهولة المصدر والتكوين حيث تم إتلافها مباشرة.

وشددت الأمانة على أهمية الالتزام في مثل هذه الأنشطة باللوائح والاشتراطات النظامية والصحية، مؤكدة أنه سيتم تطبيق النظام وفرض الغرامات على المخالفين بحسب لائحة الجزاءات والغرامات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

// انتهى //

12:54ت م

0056





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرق الرقابية النسائية بأمانة عسير تغلق عددا من المحلات المخالفة للأنظمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.