السعودية اليوم / تنفيذ 37 ألف زيارة منزلية للمرضى في الشرقية



الدمام 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واس

نفّذ التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية 37 ألف زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية وذلك خلال العام الجاري 2020م ، استفاد منها 3600 مريض من المرضى المسجلين في البرنامج، عبر 35 فريقاً طبياً موجوداً في 16 مستشفى تابع للتجمع.

وتقدم الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة تعمل في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقاً لمعايير معتمدة.

يذكر أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل الرعاية الطبية و التمريضية الشاملة و متابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن وتقوم برعايتهم في ما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والعناية بالجروح وقرح الفراش والأنابيب و القساطر والعلاج الوريدي والعلاج التلطيفي ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، إضافةً إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية و الخدمات الاجتماعية ومن أهم الخدمات التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة، ولا تقتصر الخدمات على الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية ولكن يتم توفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية وفقاً لاحتياج المريض.

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12:51ت م

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