السعودية اليوم / البعثة الأممية في ليبيا: ملتزمون بمساعدة الليبيين في تحقيق الشرعية الديمقراطية وإنهاء التدخلات الخارجية



طرابلس 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واس

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا التزامها بمساعدة الليبيين في بناء دولتهم الموحدة والقادرة على العمل مع الجميع من أجل حماية الشعب الليبي وثرواته، واستعادة سيادتها وإنهاء التدخلات الخارجية.

جاء ذلك في بيان لتهنئة الليبيين بذكرى الاستقلال اليوم ، مشددةً على أهمية البناء في مختلف المسارات، من خلال إنهاء الاقتتال والمضي قدمًا في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل وتعزيز تدابير بناء الثقة، والتحسن المستمر في الجوانب الاقتصادية والتطلع إلى مستقبل مشرق ينعم فيه أبناء الشعب الليبي بالسلام والرخاء والازدهار.

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12:50ت م

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