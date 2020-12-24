السعودية اليوم / 3669 إصابةً جديدةً بكورونا في اليابان



طوكيو 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واس

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 3669 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة اليابانية اليوم أنَّ إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 209184 إصابةً ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 3084 وفاةً .

// انتهى //

12:47ت م

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طوكيو 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واسسجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 3669 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و50 وفاة .وأفادت وزارة الصحة اليابانية اليوم أنَّ إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 209184 إصابةً ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 3084 وفاةً .// انتهى //12:47ت م0052

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