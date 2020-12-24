السعودية اليوم / القارة الإفريقية تشهد ارتفاعًا في عدد الإصابات والوَفَيَات بفيروس كورونا



أديس أبابا 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واس

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن أعداد حالات الإصابات والوَفَيَات بفيروس

وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابات بلغ 2.570.886 إصابة، فيما وصل إجمالي الوَفَيَات 60.822 حالة حتى الآن.

// انتهى //

12:46ت م

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أديس أبابا 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واسأعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن أعداد حالات الإصابات والوَفَيَات بفيروس كورونا سجلت ارتفاعًا جديدًا في دول القارة الإفريقية.وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابات بلغ 2.570.886 إصابة، فيما وصل إجمالي الوَفَيَات 60.822 حالة حتى الآن.// انتهى //12:46ت م0051

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