السعودية اليوم / أكثر من 55 ألف مستفيد من خِدْمات مستشفى حبونا العام في نجران



نجران 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واس

قدّمت أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية في مستشفى حبونا العام بنجران الخِدْمات العلاجية والاستشارية لـ 58034 مستفيداً ، وذلك خلال العام الجاري2020م.

وأوضحت " صحة نجران " أن عدد المستفيدين من قسم الطوارئ في المستشفى بلغ 41170 مراجعًا ،فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 16864 مراجعاً، مضيفة أن إجمالي عدد المنومين خلال نفس الفترة 2077 مريضًا.

كما أجريت 467 عملية جراحية ناجحة وتسجيل 750 ولادة وعمل 66444 فحصًا مخبريًّا، و10465 فحصًا إشعاعيًّا ، وكذلك تم صرف 60340 وصفة طبية للمرضى المراجعين، إلى جانب إجراء 1013 جلسة في وحدة الغسيل الكلوي خلال نفس الفترة.

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12:41ت م

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