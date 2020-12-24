السعودية اليوم/ نجاح عملية زراعة سماعة عظمية إلكترونية في مركز القوقعة بصحة الجوف



سكاكا 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واس

نجح فريق طبي متخصص في مركز القوقعة بصحة الجوف في إجراء عملية جراحية لزراعة عظمية إلكترونية لمريض كان يعاني من ضعف سمع ويستخدم سماعات منذ الطفولة ويوجد لديه التهاب مزمن في الأذن الوسطى في الجهتين، حيث تكللت العملية بالنجاح - ولله الحمد -.

ويعـد هذا الإنجاز متميز، حيث تم استخدام أحدث الأدوات والتقنيات التقنية المتطورة بوجود كفاءات بشرية مؤهلة ومدربة على أعلى المعايير الطبية المهنية.

وأوضحت "صحة الجوف" أن تلك العملية تعـد هي الأولى من نوعها في المناطق الشمالية التي يتم فيها زرع سماعة عظمية من نوع باها "BAHA"، حيث تصنف تلك السماعة أنها الأحدث في هذا المجال و تعطي حلول ونتائج للمريض تصل إلى نسبة %90.

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12:28ت م

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