السعودية اليوم / أمانة الشرقية تُنفذ 961 جولة على المنشآت التجارية بالمنطقة



الدمام 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واس

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 961 جولة رقابية مع الجهات ذات العلاقة على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية بالمنطقة للتأكد من تطبيقها للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 8 مخالفات، منها 6 مخالفات للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد19" في الأسواق والمراكز التجارية، ومخالفتان تكدس في الأسواق المركزية، كما قامت برفع 7692 طناً من النفايات، وأزالت 4331 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9391 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة، وغسل وتعقيم وتطهير 735 موقعاً باستخدام 143633 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات بمشاركة 470 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، .

وأكدت أمانة الشرقية استمرارها في تنفيذ خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة جميع المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتستقبل البلاغات الواردة عبر مركز البلاغات (940) لمعالجتها، داعيةً أفراد المجتمع للتعاون والتكاتف للتصدّي لجميع الممارسات المخالفة لسلامة المجتمع.

// انتهى //

12:13ت م

0042



الدمام 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واسنفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 961 جولة رقابية مع الجهات ذات العلاقة على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية بالمنطقة للتأكد من تطبيقها للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 8 مخالفات، منها 6 مخالفات للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد19" في الأسواق والمراكز التجارية، ومخالفتان تكدس في الأسواق المركزية، كما قامت برفع 7692 طناً من النفايات، وأزالت 4331 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9391 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة، وغسل وتعقيم وتطهير 735 موقعاً باستخدام 143633 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات بمشاركة 470 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، .وأكدت أمانة الشرقية استمرارها في تنفيذ خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة جميع المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتستقبل البلاغات الواردة عبر مركز البلاغات (940) لمعالجتها، داعيةً أفراد المجتمع للتعاون والتكاتف للتصدّي لجميع الممارسات المخالفة لسلامة المجتمع.// انتهى //12:13ت م0042

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