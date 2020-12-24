السعودية اليوم / تمديد فترة القبول لبرامج الدراسات العليا بجامعة الملك خالد



أبها 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت جامعة الملك خالد في أبها اليوم، تمديد فترة القبول في برامج الدراسات العليا "غير مدفوعة الرسوم" المتاحة بجميع كليات الجامعة لدرجتي الماجستير والدكتوراه حتى يوم السبت الموافق 25 من جمادى الأولى 1442هـ.

وأوضحت الجامعة أن تمديد فترة القبول جاء نظرًا لكثرة الطلبات الواردة إلى عمادة الدراسات العليا بخصوص ذلك، وبناءً على رغبة كثير من الطلاب والطالبات خريجي هذا الفصل في التقدم على برامج الدراسات العليا ممن لم تظهر نتائجهم ويتسلموا وثائقهم حتى الآن.

وأشارت إلى أنه يمكن الاطلاع على البرامج المتاحة وشروط القبول من خلال الدخول عبر الرابط: http://www.kku.edu.sa/ar/node/100562 .

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11:59ت م

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