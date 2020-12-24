السعودية اليوم / أكثر من 81 ألف مستفيد من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية في الطائف



الطائف09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واس

قدمت مراكز الرعاية الصحية الأولية بمحافظة الطائف خدماتها لـ 81467 مراجعاً، وذلك خلال الشهر الماضي.

وأوضحت صحة الطائف أن إجمالي مراجعي عيادات الأمراض المزمنة بلغ (4104) مراجعين، وعدد مراجعي عيادات الأسنان 12655 مراجعاً، فيما استقبلت عيادات الطفل السليم 14610 مراجعين، وبلغ أيضًا عدد المراجعات لعيادات الحوامل 744 مراجعة.

وبينت الصحة أنه تم تطعيم 3048 طفلاً، فيما بلغ عدد مراجعي قسم الضماد والحقن (22345) مراجعاً، و (2600) مراجع لأقسام المختبر، بينما بلغ المستفيدين من أقسام الأشعة 1300 مراجع.

وأشارت إلى أنه يعمل حالياً 4 مراكز صحية بنظام الرعاية الممتدة و 3 مراكز تعمل على مدار الساعة لاستقبال الحالات الصحية الباردة، وذلك سعياً لتخفيف الضغط على طوارئ المستشفيات العامة في المحافظة.

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11:44ت م

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