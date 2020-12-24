السعودية اليوم / بدء العمل بخدمة "وصفتي" بمستشفى المهد العام



المدينة المنورة 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت صحة المدينة المنورة بدء العمل بخدمة وصفتي في مستشفى المهد العام، وذلك بهدف تيسير حصول المريض على الدواء من أقرب صيدلية معتمدة وفي الوقت الملائم له مجاناً، عبر ربط المستشفى بالصيدليات التجارية.

وأوضحت "صحة المدينة المنورة" أن سعة المستشفى السريرية تبلغ 60 سريراً، ويقدم خدماته لأكثر من 70 ألف نسمة.

مما يذكر أن خدمة "وصفتي" تتيح إمكانية صرف الأدوية من مواقع مختلفة جغرافيًّا في المملكة، وتتميز بتلافيها الأخطاء الطبية التي تنتج عن الكتابة اليدوية، كما توفر خيار إعادة صرف الدواء لمرضى الأمراض المزمنة، إضافة إلى إرسال تنبيهات الرسائل النصية إلى حالة الوصفة الإلكترونية، وتُمكن المستفيد من الإطلاع على الوصفات السابقة، وتعليمات الطبيب وقت يشاء.

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11:22ت م

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