شكرا لقرائتكم خبر عن 35 مخالفة كورونا في الجوف والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت أمانة منطقة الجوف أنه خلال الفترة تم تطهير وتعقيم 1522 مواقعاً، ورفع 9212 طناً من النفايات، إضافة لـ 22925 متراً مكعباً من المخلفات والأنقاض، إلى جانب تنفيذ 75 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، ونشر 6 رسائل توعوية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وتهيب أمانة منطقة الجوف بجميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات والملاحظات من خلال رقم البلاغات الموحد 940.
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