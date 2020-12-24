شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم : أمطار على شمال الشرقية وعدة مناطق في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وتصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-40 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية غربية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.
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