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كيف ستحقق مبادرة توطين المهن المحاسبية أهدافها؟
سترفع مساهمة الكوادر الوطنية ذكورًا وإناثًا في سوق العمل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كيف ستحقق مبادرة توطين المهن المحاسبية أهدافها.
وقالت الوزارة عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الخميس، إن ذلك سيأتي عن طريق رفع مساهمة الكوادر الوطنية ذكورًا وإناثًا في سوق العمل السعودي، بالإضافة إلى دعم القطاعات لاستحداث وظائف جديدة في سوق العمل وتغيير نماذج الأعمال المتبعة.
بالإضافة إلى رفع إنتاجية الكوادر البشرية الوطنية من خلال الممكنات المختلفة والتدريب المستمر، وأخيرًا إلزام التسجيل المهني لكافة المهنيين العاملين في السوق للإسهام في تنظيم سوق العمل.
كما أوضحت الوزارة أبرز المهن المحاسبية الموطنة عبر إنفوجرافيك كما يلي:
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