نصيحتان لتحفيز الأطفال على تقليل استخدام الأجهزة الإلكترونية

2020-12-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجهت وزارة الصحة اليوم الخميس، نصيحتين لتحفيز الأطفال على تقليل استخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة.

وأوضح حساب عش بصحة التابع لوزارة الصحة على موقع تويتر، أنه يمكن تقليل استخدام أطفالنا للأجهزة الإلكترونية من خلال: عدم السماح لهم باستخدامها أثناء الأكل، ومكافأتهم عند ممارستهم أي نشاط حركي.

وقدم حساب عش بصحة بعض الاستراتيجيات التي قد تساعد على تقليل قلق الطلاب والطالبات من الاختبارات في هذه الأوقات الصعبة، ومن بينها تعلم أساليب الاسترخاء، والحرص على التغذية، وأخذ قسط كافٍ من النوم، وممارسة بعض التمارين الرياضية.



