- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الخبرة 5 سنوات شرط عمل الوافدين في المهن الهندسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الخبرة 5 سنوات شرط عمل الوافدين في المهن الهندسية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المتحدث باسم الهيئة السعودية للمهندسين عبدالناصر العبداللطيف، أن الهيئة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصلان تنظيم المهن الهندسية والفنية في سوق العمل لفتح المجال لتوظيف المزيد من السعوديين.
وأوضح العبداللطيف في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، أن من أهم تلك الجهود تدقيق شهادات الوافدين واشتراط 5 سنوات خبرة، علمًا بأنه ليس من صلاحيات الهيئة تعديل مهنة الوافد.
كانت هذه تفاصيل خبر الخبرة 5 سنوات شرط عمل الوافدين في المهن الهندسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.