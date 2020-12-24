الخبرة 5 سنوات شرط عمل الوافدين في المهن الهندسية

2020-12-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث باسم الهيئة السعودية للمهندسين عبدالناصر العبداللطيف، أن الهيئة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصلان تنظيم المهن الهندسية والفنية في سوق العمل لفتح المجال لتوظيف المزيد من السعوديين.

وأوضح العبداللطيف في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، أن من أهم تلك الجهود تدقيق شهادات الوافدين واشتراط 5 سنوات خبرة، علمًا بأنه ليس من صلاحيات الهيئة تعديل مهنة الوافد.



