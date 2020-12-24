أمطار رعدية على جازان حتى الخامسة 

2020-12-24

متابعات الخليج 365 - واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظات بيش، وصامطة، وصبيا، والأجزاء الساحلية.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم سماء غائمة جزئيًا قد تهطل منها أمطار متفرقة على وسط وشمال شرق المملكة، كذلك ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.



