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هل يؤجر الإنسان على الوضوء بالماء البارد مع وجود الدافئ؟
ليس للإنسان أن يتقصد المشقة لأجل الحصول على الأجر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أجاب الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، على سؤال بشأن حكم وضوء الشخص بالماء البارد في الشتاء مع وجود الماء الدافئ قصدًا للثواب والأجر.
وأوضح الخثلان، أنه ليس للإنسان أن يتقصد المشقة لأجل الحصول على الأجر، مثل أن يتوضأ في الشتاء بالماء البارد مع توافر الماء الدافئ لديه، مشيرًا إلى أن هذا غير مشروع فطلب المشقة ليس مقصودًا شرعًا.
وتابع أنه إذا توضأ الإنسان بالماء البارد بغير قصد منه، فإنه يؤجر ويثاب على ذلك.
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