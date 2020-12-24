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الجوف للتنمية الزراعية تقرر توزيع 7.5 مليون ريال أرباحاً لمساهميها
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 30 مليون سهم
متابعات الخليج 365 - الرياض
قرر مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية في اجتماعه المنعقد أمس الأربعاء توزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2020م.
وبحسب بيان نشرته الشركة على موقع السوق المالية تداول، يبلغ إجمالي المبلغ الموزع 7.5 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 30 مليون سهم، أما حصة السهم من التوزيع فهي 0.25 ريال، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية %2.5.
وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 27 يناير 2021م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
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