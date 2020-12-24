مواعيد اختبارات المرحلة المتوسطة 1442 الفصل الأول بالسعودية

بدأ طلاب المراحل التعليمية المختلفة “الابتدائية والمتوسطة والثانوية” بالمملكة، العام الدراسي بنظام الدراسة عن بُعد، وذلك في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرص حكومة المملكة على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية، كما قررت الوزارة كذلك عقد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لطلاب المراحل الثلاثة إلكترونيًا، ونشرت الوزارة مواعيد اختبارات المرحلة المتوسطة 1442.

مواعيد اختبارات المرحلة المتوسطة 1442

نشرت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات المرحلة المتوسطة 1442، وأوضحت الوزارة أن طلاب الصفوف الثلاثة “الأول والثاني والثالث”، بالمرحلة المتوسطة، من المقرر أن يخضعوا لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، خلال الفترة من 5 جمادي الأول ولمدة 10 أيام، على أن تأتي مواعيد الاختبارات للصفوف كالتالي:

مواعيد الصف الأول

من المنتظر وفقًا لجدول الاختبارات الذي نشرته الوزارة، أن يخضع طلاب الصف الأول المتوسط لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، على مدار 7 أيام، بداية من يوم 5 جمادي الأول وحتى يوم 13 جمادي الأول في المواعيد التالية:

اليوم الاختبار اليوم الأول الموافق 5 جمادي الأول سيخضع الطلاب لاختبار مادتي الرياضيات والفقه، بحيث يبدأ اختبار مادة الرياضيات في التاسعة صباحًا، ويبدأ اختبار مادة الفقه في 9:45 صباحًا. اليوم الثاني الموافق 6 جمادي الأول سيخضع الطلاب لاختبار مادتي التوحيد والحاسب الآلي، بحيث يبدأ الطلاب اختبار مادة التوحيد الساعة التاسعة صباحًا، ويبدأ اختبار الحاسب الآلي الساعة 9:45 صباحًا. اليوم الثالث الموافق 7 جمادي الأول سيخضع الطلاب لاختبار مادتي الاجتماعيات ولغتي، بحيث يبدأ الطلاب اختبار مادة الاجتماعيات الساعة التاسعة صباحًا، ويبدأ اختبار مادة لغتي الساعة 9:45 صباحًا. اليوم الرابع الموافق 8 جمادي الأول سيخضع الطلاب لاختبار مادة اللغة الانجليزية والذي من المقرر أن يبدأ الساعة التاسعة صباحًا. اليوم الخامس الموافق 9 جمادي الأول سيخضع الطلاب لاختبار مادة الحديث، والذي من المقرر أن يبدأ الساعة التاسعة صباحًا. اليوم السادس الموافق 12 جمادي الأول سيخضع الطلاب لاختبار مادة العلوم والذي من المقرر أن يبدأ الساعة التاسعة صباحًا. اليوم السابع الموافق 13 جمادي الأول سيخضع الطلاب لاختبار مادة التفسير، والذي من المقرر أن يبدأ الساعة التاسعة صباحًا.

مواعيد اختبارات الفصل الثاني

من المقرر أن يخضع طلاب الفصل الثاني بالمرحلة المتوسطة، لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بالمملكة خلال الفترة من 5 جمادي الأول حتى 13 جمادي الأول وفقًا للمواعيد التالية:

اليوم الاختبار اليوم الأول الموافق 5 جمادي الأول سيخضع الطلاب لاختبار مادتي العلوم والتوحيد، بحيث يبدأ اختبار العلوم الساعة التاسعة صباحًا، ويبدأ اختبار التوحيد الساعة 9:45 صباحًا. اليوم الثاني الموافق 6 جمادي الأول سيخضع الطلاب لاختبار مادتي اللغة الانجليزية والحديث، بحيث يبدأ اختبار اللغة الانجليزية الساعة التاسعة صباحًا، ويبدأ اختبار الحديث الساعة 9:45 صباحًا. اليوم الثالث الموافق 7 جمادي الأول سيخضع الطلاب لاختبار مادة لغتي والفقه، بحيث يبدأ اختبار مادة لغتي الساعة التاسعة صباحًا، ويبدأ اختبار الفقه الساعة 9:45 صباحًا. اليوم الرابع الموافق 8 جمادي الأول سيخضع الطلاب لاختبار مادة الرياضيات، والذي من المقرر أن يبدأ الساعة التاسعة صباحًا. اليوم الخامس الموافق 9 جمادي الأول سيخضع الطلاب لاختبار مادة التفسير، والذي من المقرر أن يبدأ الساعة التاسعة صباحًا. اليوم السادس الموافق 12 جمادي الأول سيخضع الطلاب لاختبار مادة الاجتماعيات، والذي من المقرر أن يبدأ الساعة التاسعة صباحًا. اليوم السابع الموافق 13 جمادي الأول سيخضع الطلاب لاختبار مادة الحاسب الآلي، والذي من المقرر أن يبدأ الساعة التاسعة صباحًا.

مواعيد اختبارات الفصل الثالث

من المقرر أن يخضع الفصل الثالث بالمرحلة المتوسطة بالمملكة، هذا العام لاختبارات نهاية الفصل الأول خلال الفترة من 5 جمادي الأول حتى 13 جمادي الأول وفقًا للجدول التالي: