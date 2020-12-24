شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مطلق النار من سلاح رشاش أمام إحدى بوابات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صَرّح مساعد المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه أثناء قيام الجهات الأمنية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بمهمات عملها رصدت شخصاً يستقل مركبة من نوع (جمس بكب)، قام بإطلاق أعيرة نارية عدة في الهواء ابتهاجاً أمام إحدى بوابات المهرجان، ثم لاذ بالهرب فتمت متابعته واستيقافه بالقوة والقبض عليه بعد محاولته مقاومة رجال الأمن، واتضح أنه مواطن بالعقد الثالث من العمر وضبط بحوزته السلاح المستخدم و8 طلقات حية، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، تمهيداً لإحالته بشكل فوري إلى فرع النيابة العامة لتطبيق النظام بحقه، لفعله الشنيع وتعريضه حياة الحاضرين للخطر.

وشرطة المنطقة إذا تعلن ذلك لتؤكد بأن الجهات الأمنية، ستقف بكل حزم وصرامة أمام كل من يخالف الأنظمة والتعليمات، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن وسلامة المجتمع.