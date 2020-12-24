شكرا لمتابعة خبر عن "تعليم الطائف" تعلن عن حاجتها لإستئجار 61 مبنى مدرسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):أعلنت "تعليم الطائف " عن حاجتها لإستئجار 61 مبنى مدرسي لتطوير البيئة الدراسية للطلاب بعيداً عن المباني القديمة .
ويجب أن يتوفر في تلك المباني المدرسية عدة شروط تتعلق بتوفر الخدمات كالماء والكهرباء وسلامة المبنى ، وتوفر عدد مناسب للفصول وغرف لحارس المدرسة ، وفقاً لـ"عكاظ " .
ويأتي ذلك في إطار تحسين البيئة الدراسية ، على أن يتم إحلال المباني المستأجرة بعد ذلك بمباني حكومية .
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