شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات": 4 حالات فقط يُسمح لها بالسفر خلال الفترة الحالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت المديرية العامة للجوازات اليوم الخميس تعليق السفر عبر المنافذ البرية والبحرية وكذلك الرحلات الجوية الدولية بصفة مؤقتة . أكدت المديرية العامة للجوازات اليوم الخميس تعليق السفر عبر المنافذ البرية والبحرية وكذلك الرحلات الجوية الدولية بصفة مؤقتة . وأكدت "الجوازات " أن قرار تعليق السفر لمدة أسبوع وفي حال التمديد سيتم إعلان ذلك عبر القنوات الرسمية . وأشارت أن هناك 4 حالات مستثناه من تعليق السفر وهي " حركة البضائع والسلع ، وسلاسل الإمداد ، والحالات الإستثنائية .

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