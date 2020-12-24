شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الخثلان" يوضح حكم قراءة القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أنه يجوز قراءة بعض آيات القرآن الكريم بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين في الصلاة الرباعية .

وقال "الخثلان " في برنامج "يستفتونك " المذاع على قناة الرسالة الفضائية أن ذلك يكون أحياناً على غير الغالب ، وورد أن بعض الصحابة فعل ذلك .

وأضاف أن ذلك يكون أحياناً أما الأصل عدم القراءة في الركعتين الأخيرتين كهدي النبي صلى الله عليه وسلم .