شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الخثلان" يوضح حكم قراءة القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أنه يجوز قراءة بعض آيات القرآن الكريم بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين في الصلاة الرباعية .
وقال "الخثلان " في برنامج "يستفتونك " المذاع على قناة الرسالة الفضائية أن ذلك يكون أحياناً على غير الغالب ، وورد أن بعض الصحابة فعل ذلك .
وأضاف أن ذلك يكون أحياناً أما الأصل عدم القراءة في الركعتين الأخيرتين كهدي النبي صلى الله عليه وسلم .
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