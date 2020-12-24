شكرا لمتابعة خبر عن "فهد الطبية" تكشف مسببات تثير "الإكزيما" وطرق علاج المرض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مدينة الملك فهد الطبية معلومات هامة عن مرض الإكزيما وخطوات العلاج منها .

وأكدت أن جلد مريض الإكزيما مختلف عن جلد الشخص الطبيعي وقد يفقد الجلد رطوبته وخاصيته بالإحتفاظ بالماء ، لذا يكون أكثر جفافاً .

وأوضحت أن الإكزيما تبدأ من عمر 6 أشهر وتتحسن حالته لعمر 5 سنوات ، ومن أعراضها تهيج الجلد واحمراره وجفافه ، والشعور بحكة .

كما أشارت أن هناك مثيرات للمرض كالحكة الشديدة ، والإتصال بالحيوانات ، والعطور ، والصابون ، واللعب في التربة .

ولفتت إلى أنه يمكن علاج الإكزيما بالحافظة على رطوبة الجلد واستخدام مغطس ماء دافئ لمدة 10 دقائق والإبتتعاد عن الصابون الذي يسبب الجفاف ، ومعالجة التهيج تحت إشراف الطبيب ، واستخدام مضادات الحساسية وتقليم الأظافر ، بجانب وضع كمادة بادرة على المنطقة المصابة .