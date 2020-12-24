شكرا لمتابعة خبر عن تمديد فترة القبول في برامج الدراسات العليا غير المدفوعة بجامعة الملك خالد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):وجه معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي بتمديد فترة القبول في برامج الدراسات العليا غير المدفوعة الرسوم المتاحة بجميع كليات الجامعة في درجتي الماجستير والدكتوراه حتى السبت 25 جمادى الأولى الحالي.
وأوضح عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع أن التمديد جاء نظرًا لكثرة الطلبات الواردة إلى عمادة الدراسات العليا بتمديد فترة القبول، وبناءً على رغبة كثير من الطلاب والطالبات خريجي هذا الفصل في التقدم على برامج الدراسات العليا ممن لم تظهر نتائجهم، ويتسلموا وثائقهم حتى الآن.
وللاطلاع على البرامج المتاحة، وشروط القبول، يمكن زيارة الرابط: هنا
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