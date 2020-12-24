شكرا لمتابعة خبر عن ترميم مجرى البول لمريض يعاني من احتباس بولي كامل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

قام فريق الطبي بجراحة المسالك البولية بمستشفى خميس مشيط العام،بأجراء عمليات ترميم مجرى البول لمريض يعاني من إصابات في منطقة الحوض أدت إلى احتباس بولي كامل حيث تم تركيب قسطرة بولية أسفل البطن وبعد تقييم الحالة وأخذ الأشعة اللازمة .

اخضع المريض للمرحلة الأولى من عملية الترميم باستئصال منطقة التليف وأخذ رقعة من جسم المريض وتوصيلها بمجرى البول عن طريق الشق الجراحي في منطقة العجان .

وبعد مضى ثلاثة أشهر تابع الفريق الطبي حالة الصحية وأجريت له عملية ثانية بلف الرقعة على شكل أنبوبة وتوصيلها بمجرى البول وقد تكللت تلك العمليات بالنجاح وغادر المريض المستشفى بصحة جيدة .