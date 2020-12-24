شكرا لمتابعة خبر عن " الشتري " يوضح حكم عدم تقسيم الورثة لعقار تركه لهم والدهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء، حكم عدم تقسيم الورثة لعقار تركه لهم والدهم. أوضح الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء، حكم عدم تقسيم الورثة لعقار تركه لهم والدهم. وتوجه سائل للشتري بقوله: " توفي والدي - رحمه الله - وترك لنا عمارة نسكن فيها نحن كافة الورثة ولا نرغب في التقسيم لأنه بيت العائلة فما الحكم في ذلك؟ " . وقال الشتري في جوابه: " لكل واحد منكم في العقار بقدر نصيبه من الميراث، ولا يلزمكم بيعه كونكم تسكنون فيه وتنتفعون منه، فهذا نوع من أنواع تقسيم الميراث في حد ذاته، طالما جميع الورثة راضين بذلك ".

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