شكرا لمتابعة خبر عن أمانة عسير تقوم بجولات رقابية على المنشآت النسائية وتُغلق 7 منشآت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

قامت أمانة منطقة عسير ممثلةً في إدارة الرقابة المسائية بعمل جولات ميدانية لأسواق ومولات ومحلات التزيين والمساج النسائي، وذلك ضمن سلسلة الحملات الرقابية التفتيشية على المحلات التي تعنى بالصحة العامة.

حيث قامت الفرق الرقابية بجولات رقابية على الكثير من المنشآت النسائية والمشاغل وغيرها من المنشآت النسائية والتي أسفرت عن رصد العديد من الملاحظات والمخالفات البلدية والصحية والاحترازية.

وبناء على ذلك تم إغلاق ٧ منشآت مُخالفة تمارس العمل دون تصاريح رسمية وعدم وجود شهادات صحية للعاملات، إضافة إلى تدني مستوى النظافة في بعض المواقع، وضبط مواد مجهولة المصدر والتكوين تم إتلافها مباشرةً.

وشددت الأمانة على أهمية الالتزام في مثل هذه الأنشطة باللوائح والاشترطات النظامية الواضحة، وأن ما تقوم به فرق الرقابة الصحية يهدف إلى إحكام عملية الرقابة الصحية على المنشآت التجارية ذات الأنشطة المتنوعة فيما يتعلق بالصحة العامة وسيتم تطبيق النظام وفرض الغرامات على هذه المحلات بحسب لائحة الجزاءات والغرامات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

الجدير بالذكر، فإن فرق الرقابة النسائية لأمانة المنطقة ضبطت خلال الجولات الرقابية المستمرة كميات من المواد التجميلية مجهولة المصدر في الكثير من المشاغل والمحلات النسائية، وطالبت بالتواصل ورفع البلاغات والملاحظات عبر ٩٤٠.