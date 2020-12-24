شكرا لمتابعة خبر عن أمانة منطقة عسير تُقيم ورشةً عن خدمة العملاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

عقدت أمانة منطقة عسير في مسرح الأمانة أمس الأربعاء، ورشة عمل خاصة ببرنامج خدمة العملاء الموحد، بهدف تحقيق رضا المستفيد ورفع نسب الإنجاز، بحضور منسوبي إدارات خدمة العملاء والجودة في الأمانة وبلدياتها.

من جهته، أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الورشة عُقدت لجميع ممثلي البلديات التابعة للأمانة بهدف خلق مزيدٍ من نسب الإنجاز وللوصول لرضا المستفيد، مشيرًا إلى أهمية ورش العمل التي تعقدها الأمانة لمنسوبيها في مجالات عملية متعددة تسعى جميعها إلى تحقيق النجاح وتطوير مستوى الموظف والارتقاء بكفاءة الأداء الوظيفي وخدمة المستفيد وتحسين جودة مستوى الخدمات البلدية وسرعة تسهيل إجراءات الخدمات، مضيفاً أنه تم في الورشة مناقشة عددٍ من المحاور المرتبطة بخدمات منصة بلدي والدعم الفني وخدمات العملاء والتعامل مع العميل والانتماء والولاء المؤسسي، لافتا إلى أن الورشة استهدفت عددا من موظفي أمانة عسير وبلدياتها من إدارة خدمة العملاء والأقسام ذات العلاقة.

الجدير بالذكر، فإن وزارة الشؤون البلدية والقروية انطلاقاً من رؤيتها في تحسين خدمة العملاء أطلقت منصة بلدي 940، وذلك بتشغيل مركز مراقب واستقبال بلاغات موحد لجميع أمانات المملكة، واستحداث تطبيقاً إلكترونياً لتسهيل الوصول إلى منصة البلاغات الموحدة وللتمكين من متابعة البلاغات ومراقبتها.