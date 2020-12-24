شكرا لمتابعة خبر عن وزارة العدل تكشف الإجراءات المتبعة عند التعرض للسب والقذف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت وزارة العدل، عن الإجراءات القانونية التي يتبعها الشخص حال تعرضه للسب والقذف.
وأوضحت الوزارة أنه على الشخص المتعرض للسب والقذف أن يقدم بلاغًا لدى الشرطة، ومن ثم استكمال إجراءات التحقيق، وجمع المعلومات اللازمة.
وأشارت إلى أنه يمكن للشخص رفع دعوى سب وشتم ومباشرتها أمام المحكمة الجزائية، مع تضمين صحيفة الدعوى، أو أمر الحفظ الصادر من النيابة.
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