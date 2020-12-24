الشرطة تستوقف مواطنًا بالقوة.. أطلق النار من رشاش وحاول المقاومة

كشف مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، اليوم الخميس، عن ضبط مواطن قام بإطلاق النار من سلاح رشاش أمام إحدى بوابات بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة إنه أثناء قيام الجهات الأمنية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بمهام عملها رصدت شخصًا يستقل مركبة من نوع (جمس بكب)، قام بإطلاق عدة أعيرة نارية في الهواء ابتهاجًا أمام إحدى بوابات المهرجان.

وبيَّن المتحدث الأمني أن مطلق النار لاذ بالهرب، قبل متابعته واستيقافه بالقوة وإلقاء القبض عليه بعد محاولته مقاومة رجال الأمن؛ حيث اتضح أنه مواطن بالعقد الثالث من العمر.

وضبط بحوزته السلاح المستخدم وعدد (8) طلقات حية، وقد جرى إيقافه واتخاذ كل الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالته بشكل فوري إلى فرع النيابة العامة لتطبيق النظام بحقه لفعله الشنيع وتعريضه حياة الحاضرين للخطر.

وشرطة المنطقة إذا تعلن ذلك لتؤكد أن الجهات الأمنية ستقف بكل حزم وصرامة أمام كل من يخالف الأنظمة والتعليمات وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن وسلامة المجتمع.