الوضوء بالماء البارد شتاءً.. «الخثلان» يوضح الحكم الشرعي

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم وضوء الشخص بالماء البارد في الشتاء مع وجود الماء الدافئ قصدًا للثواب والأجر.

وقال الخثلان، عبر حاسبه على تويتر، إنه ليس للإنسان أن يتقصد المشقة لأجل الحصول على الأجر، مثل أن يتوضأ في الشتاء بالماء البارد مع توافر الماء الدافئ لديه، مشيرًا إلى أن هذا غير مشروع فطلب المشقة ليس مقصودًا شرعًا.

وأضاف الشيخ الخثلان، أنه إذا توضأ الإنسان بالماء البارد بغير قصد منه، فإنه يؤجر ويثاب على ذلك.

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