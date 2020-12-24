«الخطوط السعودية» للمبتعثين: جميع الرحلات الدولية معلَّقة

أكدت أن الخطوط السعودية، أن جميع الرحلات الدولية معلقة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «بالنسبة لتعليق الرحلات الدولية هل فيه استثناء للمبتعثين؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «جميع الرحلات الدولية معلقة حاليًا».

وأضاف: «حاليًا تم تعليق كل الرحلات الدولية من قبل الجهات المختصة مؤقتًا لمدة أسبوع قابلة للتمديد، حرصًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفي حال تم استئنافها سيتم الإعلان عن ذلك عبر الجهات المختصة وموقعنا وقنوات التواصل الاجتماعي».

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