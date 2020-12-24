رقمنة الثروة العقارية.. وزارة «العدل» تستعرض آثار المبادرة

كشفت وزارة العدل، الآثار الناتجة عن إطلاق وتطبيق مبادرة رقمنة الثروة العقارية، وهي إحدى المبادرات العدلية.

ونشرت وزارة العدل، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، صورة معلوماتية «إنفوجراف» توضح آثار مبادرة رقمنة الثروة العقارية.

رقمنة الثروة العقارية

وأوضحت وزارة العدل، أن مبادرة رقمنة الثروة العقارية، تستهدف رقمنة إجراءات إدارة الثروة العقارية في كتابات العدل والمحاكم، وأرشفة الوثائق العقارية إلكترونيًا وفق منظومة إلكترونية آمنة.

وأشارت وزارة العدل، إلى المبادرة تهدف إلى تحقيق الأمن العقاري وتسهيل إجراءات العمل في الجهات ذات العلاقة ورفع كفاءة العملية العقارية.

وبينّت وزارة العدل، أن مبادة رقمنة الثروة العقارية التي أطلقتها ساهمت في إنجاز وتحقيق هذه الأمور التالية:

- التحول الرقمي لإجراءات إدارة الثروة العقارية.

- رقمنة أصول الوثائق العقارية.

- إنشاء مقر مركزي لحفظ الوثائق المرقمنة.

- إتاحة نقل ملكية العقارات إلكترونيًا.

- رقمنة الوثائق العقارية في كتابات العدل والمحاكم العامة.

المبادرة في أرقام

كما كشفت وزارة العدل، الأثار المترتبة على إطلاق خدمة رقمنة الثروة العقارية وذلك وفق الأرقام التالية:

أكثر من 3.600.000 عملية تحقق من الصك الإلكتروني.

أكثر من 1.500.000 وثيقة عقارية مؤرشفة رقميًا.

أكثر من 16.000 عملية إفراغ الكتروني.

وتسعى وزارة العدل من خلال مبادرة رقمنة الثروة العقارية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، إلى تحسين الخدمات العقارية وتطويرها وتبسيط إجراءات إدارة الثروة العقارية كافة، تماشيًا مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.

وتهدف المبادرة إلى تسجيل الملكية العقارية للملاك للحصول على أفضل الخدمات الإلكترونية والتماشي معها لكسب أفضل الممارسات في إدارة الثروة العقارية مثل طلب الاستفسار عن الأملاك العقارية ومعرفة حال صك الملكية العقارية والطلب الإلكتروني للإفراغ العقاري وإصدار صك بدل مفقود أو بدل تالف والاستعلام عن عقاراتي وغيرها من الخدمات.

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