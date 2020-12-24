الحيزان: المنخفض الجوي يقترب.. وأمطار على عدة مناطق

توقَّع خبير الأرصاد، نزيه الحيزان، طقس اليوم الخميس، على بعض مناطق المملكة، مشيرًا إلى وجود فرصة لهطول أمطار.

وقال الحيزان، عبر تويتر، إنه متوقع مع اقتراب موجات المنخفض للشمال، أن تشهد الأطراف الشمالية أمطارًا متفرقة، ودرجات حرارة باردة شمالًا عند الفجر بوجهٍ خاص، وباردة إجمالًا، مع رياح تميل للاعتدال، متوسطة الحركة على الرياض.

وأضاف الحيزان أن هناك فرصًا لهطول الأمطار على المرتفعات والشمال، وشمال شرق المنطقة الشرقية، وشمال القصيم، وشرق حائل، وربما شمال تبوك.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لليوم الخميس، سماء غائمة جزئيًا قد تهطل منها أمطار متفرقة على وسط وشمال شرق المملكة.

وأشار مركز الأرصاد إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات الطائف.

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