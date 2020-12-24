التأمين على الموظف خلال الفترة التجريبية.. مؤسسة التأمينات: إلزامي

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن صاحب العمل ملزمٌ بالتأمين على العامل حتى لو كان يعمل لفترة تجريبية ومهما كان راتبه أو نوع الراتب.

وذكرت التأمينات الاجتماعية ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن «التسجيل إلزامي للعمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية؛ لأداء عمل بصورة رئيسة داخل المملكة مقابل أجر, أيًا كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها, ومهما يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه».

وقال المواطن في استفساره، إنه يعمل في محل تجاري لمدة تجريبية ثلاثة أشهر، وبدون راتب، فهل يلزم التسجيل في التأمينات الاجتماعية؟

من جهة أخرى، أوضحت التأمينات الاجتماعية أنه يحق للمشترك التقدم بطلب صرف المعاش قبل بلوغ سن الستين، إذا توافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن 300 شهر.

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