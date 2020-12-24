أمانة المدينة تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة كلية أهلية

طرحت أمانة منطقة المدينة المنورة فرصة استثمارية تتمثّل في إنشاء وتشغيل وصيانة كلية أهلية لمدة عقد تصل إلى 25 سنة عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".

وأوضحت الأمانة أن الموقع الاستثماري يقع على مساحة تبلغ 443654 متراً مربعاً، ومدة عقد طويلة المدى تصل إلى 25 سنة، مبينة أن الفرصة الاستثمارية تأتي حرصاً على تنشيط الحركة الاقتصادية في المدينة المنورة عبر صناعة وطرح فرص استثمارية بمواقع مميزة.

ودعت أمانة المدينة المنورة عموم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالتنافس للاطلاع على الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية، فيما حدّدت الثاني من فبراير من العام 2021م موعداً لقبول العطاءات وفتح المظاريف.