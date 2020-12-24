السفارة السعودية بأستراليا: وقف العمل من الجمعة حتى 4 يناير

عمّمت أرقامًا للتواصل في الحالات الطارئة
أعلنت السفارة السعودية في أستراليا، عن أنها ستتوقف عن العمل ابتداء من غدٍ الجمعة، على أن تستأنف العمل يوم الإثنين الموافق 4 يناير 2021م.
وذكرت السفارة- عبر حسابها بموقع تويتر- أنها ستتوقف عن العمل خلال فترة الإجازة في أستراليا، ابتداء من يوم الجمعة الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٠م، وستستأنف العمل يوم الإثنين الموافق 4 يناير ٢٠٢١م.
وأوضحت السفارة أنه في الحالات الطارئة يتم التواصل معها عبر الاتصال على الأرقام التالية: (412014903 – 432257277 – 412014803 – 412014702).
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