قرقاش: واثقون في إدارة السعودية تعزيز الحوار الخليجي بإيجابية تجاه المستقبل

أعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، عن تطلعات بلاده إلى تعزيز الحوار الخليجي تجاه المستقبل، خلال قمة الرياض.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب قرقاش: إدارة المملكة العربية السعودية الشقيقة لهذا الملف موضع ثقة وتفاؤل، ومن الرياض عاصمة القرار الخليجي نخطو بمشيئة الله خطوات تعزيز الحوار الخليجي تجاه المستقبل.

وأشار إلى أن الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة.

ولكن في الوقت ذاته، أكد قرقاش أن المنصات الإعلامية القطرية مصممة على تقويض أي اتفاق، واصفا ذلك بـظاهرة غريبة وصعبة التفسير.