تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية وضباب وأتربة مثارة على بعض مناطق المملكة الخميس

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية وضبابا وأتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدنّ في مدى الرؤية، خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مناطق القصيم «الأسياح، البكيرية، الرس، البدائع، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء» وحائل «السليمي، الشنان، الغزالة، سميراء» ومكة المكرمة «العرضيات، أضم، ميسان،» والباحة «المخواة، المندق، فرعة غامد الزناد» والرياض «الزلفي، الغاط، المجمعة» تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية.

وهناك تكون للضباب مصحوب بتدن في مدى الرؤية على مناطق عسير «أبها، النماص، بلقرن، تنومه، خميس مشيط» والباحة «بلجرشي، المندق، القرى، العقيق، الباحة، بني حسن» ومكة المكرمة «الطائف، ميسان».

فيما تشهد المنطقة الشرقية «الخفجي، حفر الباطن، قرية العليا» أتربة مثارة وأمطارا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية.