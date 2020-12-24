شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل

الخميس 24 ديسمبر 2020 توقعت الهيئة العامة للآثار وحماية البيئة حالة الطقس في السعودية خلال الساعات المقبلة.

وقالت في نشرتها اليوم: الطقس: بمشيئة الله تعالى؛ سماء غائمة جزئياً قد تهطل منها أمطار متفرقة على وسط وشمال شرق المملكة، ولا تزال الفرصة مهيئة لتكون سحب رعدية ممطرة على جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف.

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