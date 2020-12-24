شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض لأسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الخميس والان مع التفاصيل

الخميس 24 ديسمبر 2020 انخفضت أسعار الذهب في الأسواق داخل محلات الصاغة، اليوم الخميس، بشكل نسبي، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي: الوحدة ريال يمني دولار أمريكي الذهب عيار 24 46538 ريالًا 60.44$ الذهب عيار 22 42658ريالًا 55.40$ الذهب عيار 21 42725ريالاً 52.89$ الذهب عيار 18 34904 ريالات 45.33$ أوقية الذهب 1447561ريالاً 1879.95$

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