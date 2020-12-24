شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من 10 ساعات أمطار ورياح على الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

حذرت هيئة الأرصاد من أمطار رعدية ورياح نشطة على الدمام والخبر والجبيل والقطيف والنعيرية وقرية العليا . وقالت أن هذه الحالة ستبدأت من الثالثة عصر اليوم وحتي الواحدة من صباح غدٍ الجمعة.

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