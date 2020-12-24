شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البحرية تدشن الطائرات القتالية متعددة المهام والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب «الغفيلي»، خلال حفل التدشين، عن فخر القوات البحریة الملكية السعودية بانضمام الطائرات العامودية البحرية القتالية متعددة المهام (MH-60R) تماشيا مع الأهداف الإستراتيجية للرؤيةالمستقبلية لوزارة الدفاع، التي تحظى بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وسمو نائب وزير الدفاع.
وأضاف: «إن هذا النوع من الطائرات یمتلك أحدث التقنيات والمنظومات للحروب المضادة للأهداف السطحية وتحت السطحية، وتنفيذ جميع المهام مع سفن جلالة الملك في مختلف الأحوال الجوية مما يعزز من قدرات القوات البحرية لمواجهة كافة التحديات والتهديدات بالمنطقة، ولرفع جاهزية القوات البحرية الملكية السعودية ولتعزيز الأمن البحري، وإحكام السيطرة البحرية للدفاع عن المصالح البحرية للمملكة».
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