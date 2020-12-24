السعودية اليوم / تسجيل 24712 إصابة جديدة بكورونا في الهند



نيودلهي 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واس

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية ، 24712 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 10.123.778 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 146.756 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 9.693.173 حالة .

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09:06ت م

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نيودلهي 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واسسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية ، 24712 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 312 وفاة .وأفادت وزارة الصحة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 10.123.778 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 146.756 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 9.693.173 حالة .// انتهى //09:06ت م0015

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