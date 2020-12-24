السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 32195 إصابة جديدة بكورونا



برلين 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واس

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 32195 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضح معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.587.115 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28.770 حالة وفاة .

// انتهى //

08:45ت م

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برلين 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واسسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 32195 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 802 وفاة .وأوضح معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.587.115 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28.770 حالة وفاة .// انتهى //08:45ت م0013

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