السعودية اليوم / المكسيك تسجل 11653 إصابة جديدة بكورونا و816 وفاة



مكسيكو سيتي 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واس

قالت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأربعاء إنها سجلت 11653 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أكبر بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

// انتهى //

07:23ت م

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مكسيكو سيتي 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واسقالت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأربعاء إنها سجلت 11653 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و816 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و350079 حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى 120311.وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أكبر بكثير على الأرجح من العدد المعلن.// انتهى //07:23ت م0011

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