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فيديو.. استشاري يحذر من شائعات مؤامرة لقاح كورونا
دعا إلى مواجهة من يروجون لذلك بزيادة التوعية
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذر استشاري العناية المركزة والأمراض الباطنية الدكتور صفوق العنزي، من الانسياق خلف الشائعات التي تدعي وجود مؤامرات أو أضرار ناتجة عن التطعيم بلقاحات كورونا.
وأوضح العنزي في تصريحات إلى قناة الإخبارية، أن مسألة وجود مؤامرة خلف الترويج للقاحات تعاني منها كل المجتمعات، لكنها تستند إلى أسباب مختلفة، موضحًا أن من يروجون لذلك ليست لديهم أدلة علمية.
ودعا إلى مواجهة مَن يروجون لذلك بزيادة التوعية ومتابعة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن ظهور اللقاحات بصورة سريعة يعود إلى تقدم العلم والتقنية، إلى جانب تضافر الجهود لإنتاج اللقاح في ظل الحاجة الماسة له.
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