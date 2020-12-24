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فيديو.. الزكاة والدخل توضح آلية عمل الفوترة الإلكترونية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن الفوترة الإلكترونية هي عملية تحويل الفواتير الورقية إلى فواتير إلكترونية يسهل معالجتها وتحليلها ومشاركتها إلكترونيًّا بين البائع والمشتري بتنسيق إلكتروني متكامل.
وأضافت الزكاة والدخل، في مقطع توعوي عبر حسابها في “تويتر”، أن الفاتورة الإلكترونية هي نفس الفاتورة العادية، لكنها تكون صادرة من نظام إلكتروني بين أي تاجر خاضع لضريبة القيمة المضافة والمشتري، لكن الفاتورة الورقية أو المكتوبة بخط اليد أو المصورة أو المطبوعة عن طريق برامج تحرير النصوص وتحليل الأرقام فلا تعتبر فاتورة إلكترونية.
وأشارت إلى آلية عمل الفوترة الإلكترونية، وهي حالتان الأولى أن تكون عملية البيع والشراء بين منشأتين تجاريتين فيتم تبادل الفواتير عن طريق نظام erp أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية، أو تكون العملية بين منشأة خاضعة لضريبة القيمة المضافة وفرد عن طريق جهاز الكاشير الشهير؛ وبناء على ذلك أصدرت الهيئة متطلبات أساسية لابد من توافرها في النظام الإلكتروني كحد أدنى عن أي تأجل والتي تتمثل في القدرة على الاتصال بالإنترنت ووجود نظام محاسبي متوافق مع أنظمة المملكة التقنية وقابل للعمل مع واجهة التطبيقات api.
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